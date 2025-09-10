Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,1 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Analystenkonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Beim Autobauer seien die Herausforderungen in China weiterhin im Fokus, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kosteneinsparungen und neue Initiativen von VW dürften dort aber innerhalb der nächsten zwölf bis achtzehn Monate Früchte tragen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 12:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
100,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,00%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
100,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|19:31
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:31
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|19:31
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Volkswagen (VW) vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research