Neue Führung

AUTO1-Aktie: Christian Wallentin zum CFO per 1. Januar ernannt

01.10.25 07:53 Uhr
AUTO1-Aktie: Christian Wallentin wird neuer Chief Financial Officer | finanzen.net

AUTO1 bekommt zum 1. Januar einen neuen Finanzchef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
29,10 EUR -0,16 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Betreiber der Online-Plattform für Gebrauchtwagen mitteilte, soll Christian Wallentin das CFO-Ressort der AUTO1 Group künftig leiten. Er folgt auf Markus Boser, der Ende 2025 nach zehn Jahren beim Unternehmen von seiner Rolle als Chief Financial Officer zurücktreten werde. Wallentin startet bereits am 1. Oktober für eine gemeinsame Übergangsphase mit Boser bis zum Jahresende.

Wallentin war laut Mitteilung zuletzt stellvertretender CEO und CFO bei Hoist Finance, einem Finanzdienstleister, der sich auf den Aufkauf und die Verwaltung von Non-Performing-Loans spezialisiert hat.

DOW JONES

mehr Analysen