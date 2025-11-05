AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel beruhigte am Mittwochabend nach der volatilen Aktienreaktion auf den Quartalsbericht die Anleger. Höhere Investitionen des Autohändlers bei steigenden Absatzvolumina seien "durchaus ok". Das mittelfristige Volumen- und Margenpotenzial sollte mehr Beachtung finden. Diebel erinnerte an sein "Blue Sky"-Szenario, in dem er den Aktien im Optimalfall sogar 60 Euro zutraut./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
31,32 €
|Abst. Kursziel*:
27,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,37%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)