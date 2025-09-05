Nordea Bank Abp Registered Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Nordea vor den am 16. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen und das Kursziel von 157 auf 167 schwedische Kronen angehoben. Er rechne mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von 1,46 Milliarden Euro, was ein Rückgang um 8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal wäre und einer um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob der Analyst vor allem wegen geringerer Eigenkapitalkosten der nordischen Großbank an./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
