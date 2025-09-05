DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.530 +0,4%Top 10 Crypto 15,91 +0,0%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 97.315 -0,2%Euro 1,1737 +0,1%Öl 67,06 -0,9%Gold 3.854 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen schließen dennoch höher -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört Firefly Aerospace-Aktie -21 Prozent: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus? Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?
Nordea Bank Abp Registered Aktie

14,01 EUR -0,21 EUR -1,44 %
STU
13,98 EUR -0,28 EUR -1,93 %
HEX
Marktkap. 48,94 Mrd. EUR

KGV 7,30 Div. Rendite 8,95%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Nordea Bank Abp Registered Buy

21:46 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,01 EUR -0,21 EUR -1,44%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Nordea vor den am 16. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" belassen und das Kursziel von 157 auf 167 schwedische Kronen angehoben. Er rechne mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von 1,46 Milliarden Euro, was ein Rückgang um 8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal wäre und einer um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob der Analyst vor allem wegen geringerer Eigenkapitalkosten der nordischen Großbank an./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

21:46 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
23.09.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 Nordea Bank Abp Registered Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.25 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

