DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Geschäftstätigkeit

TRATON-Aktie tiefer: MAN weitet Busgeschäft mit Partnerschaft mit Aserbaidschan aus

24.09.25 12:24 Uhr
TRATON fällt: Neues MAN-Busgeschäft in Aserbaidschan ausgeweitet | finanzen.net

Der Nutzfahrzeughersteller MAN will seine internationale Geschäftstätigkeit im Busbereich mit einer neuen strategischen Partnerschaft in Aserbaidschan ausweiten.

Gemeinsam mit dem langjährigen lokalen Partner Improtex Trucks & Buses sei der Aufbau einer Serviceinfrastruktur und einer lokalen xKD-Produktion von Elektrobussen geplant, teilte die TRATON-Tochter mit. Dabei sollen die Fahrzeuge teilmontiert, zusammen mit Komponenten nach Aserbaidschan exportiert und vor Ort zum vollständigen Produkt aufgebaut sowie geprüft werden. Die ersten Busse vom Typ Lion's City E sollen 2026 ausgeliefert werden.

Eine entsprechende Absichtserklärung mit Improtex und dem stellvertretenden Wirtschaftsminister Aserbaidschans, Samad Bashirli, ist der Hauptstadt Baku unterzeichnet worden. Mit der geplanten Kooperation in Aserbaidschan lege MAN auch den Grundstein für weiteres Wachstum in der Region.

"Das internationale Geschäft ist für uns von hoher Bedeutung. Wir sehen enormes Wachstumspotenzial in Märkten außerhalb Europas und treiben unsere Internationalisierung konsequent voran", sagte Barbaros Oktay, Head of Bus bei MAN Truck & Bus, laut der Mitteilung.

Die TRATON-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,28 Prozent auf 29,42 Euro.

DOW JONES

