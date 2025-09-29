DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.530 +0,4%Top 10 Crypto 15,43 -3,0%Dow 46.311 +0,0%Nas 22.596 +0,0%Bitcoin 96.768 -0,7%Euro 1,1745 +0,1%Öl 67,06 -0,9%Gold 3.849 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen stabil -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Firefly Aerospace-Aktie im Abwärtssog: Alpha-Rakete bei Tests zerstört Firefly Aerospace-Aktie im Abwärtssog: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
184,18 EUR -0,70 EUR -0,38 %
STU
215,61 USD -1,46 USD -0,67 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 142,52 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

UBS AG

Boeing Buy

19:51 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
184,18 EUR -0,70 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Einem Pressebericht zufolge habe der Flugzeugbauer mit der Entwicklung eines neuen Flugzeugs begonnen, das später die 737-Max-Reihe ersetzen könnte, schrieb Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte der Airbus-Konkurrent seinen Barmittelzufluss steigern, falls die Kosten des Programms nicht aus dem Ruder gerieten./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 215,24		 Abst. Kursziel*:
30,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 215,61		 Abst. Kursziel aktuell:
29,86%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 238,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

19:51 Boeing Buy UBS AG
29.09.25 Boeing Buy UBS AG
29.09.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
26.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

finanzen.net Unter der Lupe So schätzen die Analysten die Zukunft der WACKER CHEMIE-Aktie ein So schätzen die Analysten die Zukunft der WACKER CHEMIE-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain
dpa-afx Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet
finanzen.net MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich mittags im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen
RSS Feed
WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen