ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT
