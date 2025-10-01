DAX23.984 +0,4%Est505.547 +0,3%MSCI World4.307 ±0,0%Top 10 Crypto16,12 +1,7%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.246 +2,2%Euro1,1744 +0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.887 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'

01.10.25 10:49 Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10:41Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:41Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Sartorius vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
23.07.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2025Sartorius vz Sector PerformRBC Capital Markets
22.07.2025Sartorius vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2025Sartorius vz VerkaufenDZ BANK
28.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
15.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research
06.01.2025Sartorius vz UnderperformBernstein Research

