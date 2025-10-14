Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 209,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 209,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 209,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.895 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 39,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,818 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 251,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 884,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,70 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Am 15.10.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

