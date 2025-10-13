Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 213,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Sartorius vz-Aktie um 15:50 Uhr im XETRA-Handel bei 213,50 EUR. Bei 215,80 EUR erreichte die Sartorius vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.279 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,00 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,818 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,50 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 860,70 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte Sartorius vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

