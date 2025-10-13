Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 211,50 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 211,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 211,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 213,20 EUR. Zuletzt wechselten 1.641 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,00 EUR) erklomm das Papier am 28.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 38,06 Prozent Luft nach oben. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,818 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 251,50 EUR an.

Sartorius vz veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 884,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,93 EUR je Sartorius vz-Aktie.

