Dow Jones-Entwicklung

Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Montagshandels

06.10.25 22:32 Uhr
Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Montagshandels | finanzen.net

Der Handel in New York verlief am Montagabend in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
132,60 EUR -2,42 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
253,25 EUR -1,65 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
189,00 EUR 3,76 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
58,40 EUR -0,09 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
679,90 EUR 3,20 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
252,85 EUR -3,15 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
452,75 EUR 11,15 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,64 EUR 0,64 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
128,50 EUR -1,30 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
212,30 EUR 8,15 EUR 3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
298,85 EUR 5,95 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
35,48 EUR -1,74 EUR -4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.695,0 PKT -63,3 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 46.694,97 Punkten aus dem Handel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,902 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,373 Prozent leichter bei 46.583,95 Punkten, nach 46.758,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46.846,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46.426,96 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der Dow Jones 45.400,86 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.828,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, lag der Dow Jones bei 42.352,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,15 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,25 Prozent auf 245,78 USD), Microsoft (+ 2,17 Prozent auf 528,57 USD), Boeing (+ 1,59 Prozent auf 219,73 USD), Cisco (+ 1,46 Prozent auf 68,91 USD) und Goldman Sachs (+ 0,86 Prozent auf 796,78 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Verizon (-5,11 Prozent auf 41,44 USD), Sherwin-Williams (-2,80 Prozent auf 336,91 USD), 3M (-1,72 Prozent auf 155,93 USD), McDonalds (-1,64 Prozent auf 296,04 USD) und Amgen (-1,27 Prozent auf 294,12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.691.299 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 6,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

mehr Analysen