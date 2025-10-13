DAX24.326 +0,4%Est505.562 +0,6%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,71 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Netanjahu: Zeit, den Kreis des Friedens zu vergrößern

13.10.25 13:12 Uhr

JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump nach der Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen überschwänglich gedankt. Netanjahu sprach bei Trumps Besuch im Parlament in Jerusalem von einem "bewegenden Tag, der in die Geschichte unseres Volkes eingehen wird". Der israelische Regierungschef äußerte auch die Hoffnung, mit Trumps Hilfe könne Israel Annäherungsabkommen mit weiteren arabischen und muslimischen Staaten abschließen.

"Die Kinder Abrahams werden zusammenarbeiten, um eine bessere Zukunft zu schaffen", sagte Netanjahu. "Ich glaube, dass dies unter Präsident Trumps Führung viel schneller passieren wird, als die Leute denken."

Netanjahu sagte, als Israels Ministerpräsident strecke er seine Hand all jenen aus, "die Frieden mit uns anstreben". Israel werde immer wachsam, aber gleichzeitig voller Hoffnung sein. "Es ist an der Zeit, diese Hoffnung umzusetzen und den Kreis des Friedens zu vergrößern."

Er habe vorgeschlagen, dass Trump als erster Nicht-Israeli mit dem Israel-Preis ausgezeichnet wird, der höchsten Würdigung des Landes. "Was den anderen Preis angeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie ihn bekommen", sagte Netanjahu mit Blick auf den Friedensnobelpreis. Er nannte Trump Israels größten Freund./le/DP/stw