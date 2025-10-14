DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,76 -1,2%Nas22.669 -0,1%Bitcoin97.247 -2,4%Euro1,1608 +0,3%Öl62,50 -1,4%Gold4.149 +0,9%
Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Kryptomarkt unter Druck

Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar

14.10.25 17:56 Uhr
Kryptomarkt unter Druck: Bitcoin rutscht zeitweise unter 110.000-Dollar-Marke | finanzen.net

Der Bitcoin hat am Dienstag nachgegeben und ist unter 110.000 US-Dollar gefallen. Belastend wirkt derzeit vor allem der Handelskonflikt zwischen China und den USA.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
90.435,9209 CHF -2.236,3284 CHF -2,41%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.246,7512 EUR -2.372,9296 EUR -2,38%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.725,3702 GBP -1.700,2399 GBP -1,97%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.136.592,7620 JPY -423.603,5396 JPY -2,41%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
112.872,3475 USD -2.351,6596 USD -2,04%
Charts|News

Zeitweise sank die wichtigste Digitalwährung auf 109.971 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand Ende September. Zuletzt kostete er 111.655 Dollar. Im frühen Handel hatte er noch über 115.000 Dollar notiert.

Vor allem der Handelskonflikt zwischen China und den USA hat den Bitcoin zuletzt belastet. Am Montag der vergangenen Woche hatte die Digitalwährung noch einen Rekordstand von 126.000 Dollar erreicht.

"Anleger scheinen derzeit äußerst sensibel auf jedes neue Signal aus der Handelspolitik zu reagieren", kommentierte Timo Emden von Emden Research. China hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun.

"Die Risikobereitschaft der Anleger hat spürbar nachgelassen", kommentierte Emden. Traditionelle Anlageformen wie Gold und Silber profitierten hingegen von der Unsicherheit. "Sollte die Eskalationsspirale weiter rotieren, könnte dies erneut einen Ausverkauf in den Reihen von Bitcoin und Co initiieren", so Emden. "Trotz temporärer Erholungsversuche sollten sich Investoren auf weitere Abwärtsrisiken einstellen."

/jsl/he

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, Godlikeart / Shutterstock.com