Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verdient hätten

Anlage im Check

Bei einem frühen Engagement in Stellar hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,090260 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in XLM investiert hat, hat nun 1.107,91 Stellar im Depot. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,3515 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 389,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 289,41 Prozent angewachsen.

Am 03.11.2024 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,090671 USD. Bei 0,5647 USD erreichte Stellar am 01.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net