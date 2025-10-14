DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,7%Nas22.640 -0,2%Bitcoin97.219 -2,4%Euro1,1610 +0,3%Öl62,52 -1,4%Gold4.149 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME European Lithium A2AR9A Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
So lukrativ wäre eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verdient hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Check

Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verdient hätten

14.10.25 19:43 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verdient hätten | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in Stellar hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,3360 USD -0,0155 USD -4,41%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,090260 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in XLM investiert hat, hat nun 1.107,91 Stellar im Depot. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,3515 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 389,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 289,41 Prozent angewachsen.

Am 03.11.2024 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,090671 USD. Bei 0,5647 USD erreichte Stellar am 01.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com