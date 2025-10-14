So lukrativ wäre eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gewesen

DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,7%Nas22.640 -0,2%Bitcoin97.219 -2,4%Euro1,1610 +0,3%Öl62,52 -1,4%Gold4.149 +0,9%
Entwicklung der Anlage

14.10.25 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Cardano verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7008 USD -0,0282 USD -3,87%
Charts|News

Cardano kostete gestern vor 1 Jahr 0,3477 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in ADA investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28.759,89 Cardano. Die Investition hätte nun einen Wert von 20.967,93 USD, da sich der Wert von Cardano am 13.10.2025 auf 0,7291 USD belief. Damit wäre das Investment 109,68 Prozent mehr wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 25.10.2024 bei 0,3232 USD. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,232 USD.

Redaktion finanzen.net

