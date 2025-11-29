DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.490 +0,1%Euro1,1593 ±0,0%Öl63,20 -0,3%Gold4.112 -2,5%
29.11.25 17:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.069,7521 CHF 27,6042 CHF 0,04%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
78.490,0665 EUR 44,7466 EUR 0,06%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.737,4145 GBP -12,4089 GBP -0,02%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.214.330,7961 JPY 5.369,8757 JPY 0,04%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
91.021,2326 USD 34,3859 USD 0,04%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.412,4784 CHF -23,2963 CHF -0,96%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.591,4360 EUR -24,5211 EUR -0,94%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.269,4415 GBP -23,1948 GBP -1,01%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
469.301,7944 JPY -4.531,8525 JPY -0,96%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.005,1663 USD -29,0196 USD -0,96%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
110,6182 CHF 0,2429 CHF 0,22%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
118,8238 EUR 0,2838 EUR 0,24%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
104,0596 GBP 0,1705 GBP 0,16%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.518,6653 JPY 47,2566 JPY 0,22%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
137,7944 USD 0,3026 USD 0,22%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7782 CHF 0,0272 CHF 1,56%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9101 EUR 0,0296 EUR 1,58%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,6728 GBP 0,0247 GBP 1,50%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
345,9221 JPY 5,2986 JPY 1,56%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2151 USD 0,0339 USD 1,56%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
707,4835 CHF -5,1906 CHF -0,73%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
759,9647 EUR -5,4283 EUR -0,71%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
665,5365 GBP -5,2573 GBP -0,78%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
137.627,4700 JPY -1.009,7298 JPY -0,73%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:10 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,04 Prozent auf 91.023,65 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 90.986,85 US-Dollar gehandelt worden war.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 12,46 EUR beträgt die Performance seit Auflage 35,1 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,04 Prozent auf 84,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 84,36 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,93 Prozent auf 3.005,87 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 3.034,19 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,10 Prozent auf 527,09 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 549,61 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 1,67 Prozent auf 2,218 US-Dollar, nach 2,181 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,09 Prozent auf 412,26 US-Dollar, nach 411,91 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4203 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,4198 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2554 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2534 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,79 Prozent.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2817 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 0,79 Prozent auf 880,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 887,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1493 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1503 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,03 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 137,44 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 137,49 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 14,86 US-Dollar am Vortag auf 14,85 US-Dollar nach unten (0,05 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Chainlink-Kurs um 0,10 Prozent auf 13,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,15 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der Sui-Kurs um 0,92 Prozent auf 1,509 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,523 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

