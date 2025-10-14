DAX24.078 -1,3%Est505.507 -1,1%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,85 -2,4%Gold4.137 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Amazon 906866 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
KI-Fokus

Alibaba-Aktie dennoch in Rot: Experte erwartet deutlichen Verlustrückgang - starke Kaufempfehlung bekräftigt

14.10.25 11:58 Uhr
NYSE-Aktie Alibaba verliert trotzdem: Analyst rechnet mit spürbarem Verlustrückgang - Kaufempfehlung bestätigt | finanzen.net

Der japanische Broker Daiwa erwartet für Alibaba eine spürbare Ergebnisverbesserung im dritten Quartal. Trotz kurzfristiger Kursverluste bleibt die Aktie laut Experten eine klare Kaufempfehlung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
138,60 EUR -5,60 EUR -3,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Broker geht von Verlustrückgang bei Alibaba aus
• Wachstum in Q1
• Starke Kaufempfehlung für Alibaba-Aktie

Wer­bung

Broker rechnet mit Verlustrückgang im dritten Quartal

Der japanische Broker Daiwa hat seine Kaufempfehlung für die Alibaba Group Holding bekräftigt und das Kursziel bei 205 Hongkong-Dollar bestätigt, wie it-times berichtet. In seiner jüngsten Analyse vom 13. Oktober prognostizieren die Experten einen spürbaren Rückgang des EBITA-Verlusts im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026.
Konkret erwartet Daiwa zunächst einen Verlust von rund 35 Milliarden Yuan, rechnet jedoch bereits in den Folgemonaten mit einer Halbierung auf etwa 17 Milliarden Yuan. Ausschlaggebend seien sinkende Marketingausgaben, ein effizienterer Vertrieb und eine stärkere Angebotsseite.

CEO Eddie Wu kündigte an, die Investitionen in KI und Cloud Computing in den kommenden drei Jahren deutlich auszuweiten, um Alibabas Position im Zeitalter der "künstlichen Superintelligenz" zu festigen.

So lief es bisher

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erzielte Alibaba einen Umsatz von 247,7 Milliarden Yuan (rund 34,6 Milliarden US-Dollar) und damit ein Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereinigt um veräußerte Geschäftsbereiche wie Sun Art und Intime lag das organische Wachstum sogar bei rund 10 Prozent.

Wer­bung

Das operative Ergebnis sank hingegen um 3 Prozent auf 35 Milliarden Yuan (4,9 Milliarden US-Dollar). Das bereinigte EBITA fiel um 14 Prozent auf 38,8 Milliarden Yuan (5,4 Milliarden US-Dollar).
Hauptgrund waren höhere Investitionen in das Segment "Taobao Instant Commerce", den Ausbau der Nutzererfahrung, Technologie und Kundenakquise. Diese Belastungen wurden teilweise durch zweistellige Wachstumsraten im China-E-Commerce-Geschäft und eine höhere operative Effizienz in anderen Bereichen ausgeglichen.

Alibaba-Aktie im Fokus

In den vergangenen drei Monaten wurde die Alibaba-Aktie 19 mal mit "buy" und 2 mal mit "hold" bewertet, woraus sich eine starke Kaufempfehlung ergibt. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt derweil bei 196,36 US-Dollar was einem Aufwärtspotenzial von 17,7 Prozent entspricht.

Am heutigen Handelstag geht es für die Alibaba-Aktie jedoch abwärts. In Honkong verlor das Papier schlussendlich 4,31 Prozent auf 155,60 HKD. Für die ADR-Papiere geht es im vorbörslichen NYSE-Handel derweil um 4,31 Prozent runter auf 155,60 US-Dollar.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen