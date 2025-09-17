Alibaba Aktie News: Alibaba schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 164,01 USD zu.
Um 15:52 Uhr sprang die Alibaba-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 164,01 USD zu. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 165,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,83 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 452.698 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 167,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 1,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 80,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,04 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,20 CNY.
Alibaba gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 55,71 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.
