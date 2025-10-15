DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.286 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.802 -0,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,26 ±-0,0%Gold4.193 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- DroneShield, Stellantis, CATL, Netflix im Fokus
Top News
Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030 Bitcoin als Reservewährung neben Gold? Deutsche Bank sieht Potenzial bis 2030
DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende? DroneShield-Aktie seit Tagen unter Druck: Bringt die neue Unternehmensmeldung die Wende?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen

15.10.25 07:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.236,9 PKT -151,0 PKT -0,62%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen

Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag den tiefsten Stand seit Monatsanfang ausgelotet hatte, sind am Donnerstag leichte Kursgewinne zu erwarten. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA verleiht etwas Rückenwind. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex DAX gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 24.340 Zählern.

Wer­bung

Der US-Notenbankchef Jerome Powell betonte am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt. Dies ließ Marktteilnehmer auf eine weitere Zinssenkung in diesem Monat hoffen und gab den Kursen an der Wall Street zeitweise deutlich Auftrieb. Dem steht allerdings der nach wie vor mit harten Bandagen ausgetragene Handelskonflikt zwischen den USA und China gegenüber.

Derweil warten erste europäische Schwergewichte mit ihren Quartalsbilanzen auf. Am Mittwochmorgen etwa veröffentlichte der Ausrüster der Chip-Industrie ASML (ASML NV) Geschäftszahlen. Das Unternehmen verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet. Das Zahlenwerk könnte die Kurse der gesamten Branche bewegen./bek/stk

Mehr zum Thema DAX 40

08:02Zwischen Zollstreit und Zinshoffnungen: DAX zeigt sich vorbörslich mit Gewinnen
08:00Börse aktuell: 10 Fakten für den Mittwochshandel
07:35dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:35WDH/DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
07:20DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
07:05Dekra tritt Allianz für nachhaltige Flugkraftstoffe in Baden-Württemberg bei
06:59Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- DroneShield, CATL, Netflix im Fokus
06:30📈 Börsenspiel Trader: Beste Tagesperformance erzielen und einen Samsung QLED 8k SMART TV gewinnen
mehr