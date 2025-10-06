Alibaba-Aktie macht Rallypause - müssen sich Anleger Sorgen machen?
Nach starken Handelstagen schnaufen Alibaba-Anleger zum Wochenstart durch. Ist der Rückschlag nun bereits ein Grund zur Sorge?
• Nach starker Rally gönnt sich die Alibaba-Aktie eine Atempause
• KI-Strategie und Cloud-Offensive treiben Wachstum weiter an
• Analysten sehen trotz Rücksetzer unverändert Aufwärtspotenzial
Alibaba-Anleger in Hongkong hatten zum Wochenstart einen ungewohnten Abschlag in ihren Depots: Die Aktie schloss 2,49 Prozent tiefer bei 180,50 HKD. Auch im vorbörslichen NYSE-Handel verliert der Alibaba ADR am Montag zeitweise 1,00 Prozent auf 186,15 US-Dollar.
Rally nur kurz unterbrochen?
Damit legt die Rally der Alibaba-Aktie eine Pause ein, nachdem der Anteilsschein auf Monatssicht mehr als ein Drittel an Wert gewonnen hat und das Plus seit Jahresstart sogar bei satten 119 Prozent liegt. Die Alibaba-Aktie schreibt derzeit eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte: Erst am Donnerstag hatte sie nach einer positiven Analystenbewertung einmal mehr satte Gewinne verzeichnet.
Aussichten weiter intakt
Der Haupttreiber für die außergewöhnliche Kursentwicklung liegt in Alibabas strategischer Neuausrichtung auf Künstliche Intelligenz. Auf der kürzlich abgehaltenen Apsara-Konferenz präsentierte das Unternehmen seine neueste KI-Architektur "Qwen3-Max", die mit über einer Billion Parametern zu den leistungsfähigsten KI-Systemen weltweit zählt. Diese Technologie soll Alibabas Position im hart umkämpften KI-Markt stärken.
Parallel dazu plant der Konzern einen aggressiven Ausbau seiner globalen Cloud-Infrastruktur durch neue Rechenzentren. Diese Investitionen zielen darauf ab, Alibabas Position im internationalen Cloud-Geschäft zu festigen und die notwendige Infrastruktur für KI-Anwendungen bereitzustellen.
Strategische Partnerschaft bei KI-Chips
Ein weiterer Wachstumstreiber ist die neu geschlossene strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern China Unicom. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von KI-Chips - ein Bereich, der für die technologische Unabhängigkeit Chinas zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Diese Kooperation hat zwei strategische Ziele: Zum einen soll die wachsende chinesische Nachfrage nach KI-Infrastruktur besser bedient werden. Zum anderen treibt Alibaba damit seine eigenen Chip-Entwicklungen voran, um weniger abhängig von internationalen Zulieferern zu werden - ein Faktor, der angesichts der anhaltenden Handelsspannungen zwischen China und den USA nicht zu unterschätzen ist.
Angesichts dieser anhaltenden Wachstumstreiber gehen Experten davon aus, dass die Alibaba-Aktie nur eine Rallypause einlegt und Anleger zwischenzeitlich einige Gewinne mitnehmen.
Redaktion finanzen.net
