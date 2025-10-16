DAX24.171 ±-0,0%Est505.627 +0,4%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,26 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.595 +0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Über Erwartungen

Travelers-Aktie dennoch deutlich tiefer: Gewinn steigt dank weniger Katastrophenschäden

16.10.25 14:19 Uhr
NYSE-Aktie Travelers dennoch tiefrot: Weniger Katastrophenschäden verhelfen zu Profiten | finanzen.net

Geringe Katastrophenschäden haben dem US-Schadenversicherer Travelers im Sommer einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Travelers Inc (Travelers Companies)
230,30 EUR -5,00 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit knapp 1,9 Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro) lag der Überschuss des dritten Quartals anderthalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Zwar musste Travelers gut 400 Millionen Dollar für Katastrophenschäden ausgeben. Ein Jahr zuvor hatte die Summe jedoch mehr als doppelt so hoch gelegen.

Im vorbörslichen US-Handel verlor das Papier am Donnerstag rund fünf Prozent an Wert. Schon in den vergangenen Wochen war der Kurs merklich gesunken. Im regulären Handel stand seit dem Jahreswechsel bis Mittwochabend noch ein Kursgewinn von rund zwölf Prozent zu Buche.

Im dritten Quartal schlugen bei Travelers vor allem Zerstörungen durch Wind und Hagelstürme in mehreren US-Bundesstaaten teuer zu Buche. Analysten hatten im Schnitt mit Katastrophenschäden von mehr als 600 Millionen Dollar gerechnet - und daher einen schwächeren Gewinnanstieg vorausgesagt.

Tatsächlich steigerte Travelers die Nettoprämieneinnahmen im Jahresvergleich um ein Prozent auf rund 11,5 Milliarden Dollar. Der gesamte Umsatz legte um fünf Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar zu. Schäden, Verwaltung und Vertrieb zehrten mit 87,3 Prozent fast 6 Prozentpunkte weniger auf als im Vorjahreszeitraum, sodass Travelers einen größeren Teil der Prämien als Gewinn verbuchen konnte.

Im NYSE-Handel verliert die Travelers-Aktie zeitweise 7,22 Prozent auf 249,99 US-Dollar.

/stw/err/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

