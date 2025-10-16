Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Donnerstagmittag stark

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 9,9 Prozent auf 233,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 9,9 Prozent auf 233,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 240,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 231,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.181 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 28,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,818 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 251,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,93 EUR je Aktie.

