AKTIE IM FOKUS: Salesforce nach Zahlen mit neuem Schwung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Salesforce-Aktien (Salesforce) haben am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen zur insgesamt guten Stimmung im Technologiesektor (NASDAQ 100) erheblich beigetragen. Mit in der Spitze 256,74 Dollar kletterten sie auf den höchsten Stand seit Anfang September.
Zuletzt gewannen die Papiere von Salesforce noch 4,7 Prozent auf 247,60 Dollar, damit testeten sie die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Im moderat höheren US-Leitindex Dow Jones Industrial, in dem Salesforce notiert sind, waren sie der mit Abstand größte Gewinner. Im Jahresverlauf sind die Aktien mit einem Abschlag von gut einem Viertel allerdings weiterhin unter den größten Verlierern im Dow.
Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte das Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien an. Für das Geschäftsjahr 2029/30 rechnet Salesforce mit einem Erlös von mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Dabei seien Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt.
Von der Bank JPMorgan hieß es, neue längerfristige Zielvorgaben von Salesforce sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder. Die Analysten von Jefferies nannten die neuen Umsatzziele ermutigend./ajx/la/he
