Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Donnerstagabend fester

Salesforce im Fokus

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 246,87 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,3 Prozent auf 246,87 USD. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 256,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 253,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.852.913 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 33,10 Prozent niedriger. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 8,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,825 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück