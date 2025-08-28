Salesforce Aktie
Marktkap. 204,75 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter 20 Partnern des Softwarekonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Brent Thill in seiner am Freitag vorliegenden Auswertung. Die Monetarisierung des Themas Künstliche Intelligenz bleibe indes eine Hauptsorge./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 254,53
|Abst. Kursziel*:
47,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 255,33
|Abst. Kursziel aktuell:
46,87%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 335,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
