ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,94 €
|Abst. Kursziel*:
28,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
76,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|14:01
|Symrise Buy
|UBS AG
|10:56
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:11
|Symrise Buy
|Warburg Research
|10:06
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
