Symrise Aktie

76,78 EUR -3,34 EUR -4,17 %
STU
Marktkap. 11,23 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

14:01 Uhr
Symrise Buy
Symrise AG
76,78 EUR -3,34 EUR -4,17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,94 €		 Abst. Kursziel*:
28,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

14:01 Symrise Buy UBS AG
10:56 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:11 Symrise Buy Warburg Research
10:06 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
10:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Schwaches Umsatzwachstum Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
TraderFox Stocks in Action: RWE, Süss Microtec, Nordex, Bechtle und Symrise.
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX mittags
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise fällt am Dienstagmittag
finanzen.net Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Symrise rutschen ab - Jüngste Kurserholung deutlich revidiert
finanzen.net Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie
EQS Group EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Correction of a release from 23/09/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise announces successful placement of €800 million bond
EQS Group EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
