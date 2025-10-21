DAX 24.282 -0,1%ESt50 5.703 -0,1%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.273 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,75 -1,5%Gold 3.922 -1,7%
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Abstand zum Redkordniveau: DAX grenzt Verluste im Dienstagshandel wieder etwas ein Abstand zum Redkordniveau: DAX grenzt Verluste im Dienstagshandel wieder etwas ein
Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Siltronic zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ströer Aktie

38,60 EUR -1,10 EUR -2,77 %
STU
Marktkap. 2,23 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

UBS AG

Ströer SECo Buy

11:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 67 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Dienstag an die aktualisierten Jahresziele des Werbekonzerns an. Er erinnerte aber auch an die zuletzt aufgehellten Ifo-Daten./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,70 €		 Abst. Kursziel*:
62,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,21%
Analyst Name:
Adam Berlin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

11:36 Ströer Buy UBS AG
14.10.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
