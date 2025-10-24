DAX 24.290 -0,1%ESt50 5.701 -0,2%MSCI World 4.424 +0,1%Top 10 Crypto 15,74 -1,2%Nas 23.709 +0,3%Bitcoin 99.405 +1,5%Euro 1,1659 +0,1%Öl 64,78 -1,5%Gold 3.947 -1,1%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 114,46 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

14:11 Uhr
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
53,80 EUR 0,39 EUR 0,73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Nach dem jüngsten, robusten Update zur Geschäftsentwicklung des Ölkonzerns seien die Erwartungen moderat gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In den vergangenen Monate habe sich die Aktie auch wegen der Verschuldung unterdurchschnittlich entwickelt. Der Experte erwartet nun Veräußerungen von Aktivitäten, welche die Bilanz stützen sollten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
53,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

14:11 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
22.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx Eni-Aktie höher: Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
dpa-afx Pariser Gericht verurteilt Totalenergies wegen Greenwashing
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Erste Schätzungen: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dow Jones BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht
Benzinga TotalEnergies Wins Big In Saudi Arabia With 400 MW Solar Power Deal
reNEWS TotalEnergies, Aljomaih win 400MW Saudi solar deal
EN, TOTAL Saudi Arabia: TotalEnergies and Aljomaih Energy & Water Awarded a 400 MW Solar Project
Zacks TotalEnergies to Report Q3 Earnings: What's in Store for the Stock?
Financial Times TotalEnergies ready to restart $20bn Mozambique LNG project
Financial Times TotalEnergies ready to restart $20bn Mozambique LNG project
EN, TOTAL Clarification by TotalEnergies
Financial Times TotalEnergies misled consumers over climate action, French court rules
