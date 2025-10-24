TotalEnergies Aktie
Marktkap. 114,46 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Nach dem jüngsten, robusten Update zur Geschäftsentwicklung des Ölkonzerns seien die Erwartungen moderat gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. In den vergangenen Monate habe sich die Aktie auch wegen der Verschuldung unterdurchschnittlich entwickelt. Der Experte erwartet nun Veräußerungen von Aktivitäten, welche die Bilanz stützen sollten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
53,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
53,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|14:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|14:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.