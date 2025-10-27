HSBC Aktie
Marktkap. 197,63 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Zahlen mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms attestierte der Bank am Dienstag ein erfreuliches drittes Quartal, wenn man Sondereffekte herausrechne./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
9,50 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
10,33 £
|Abst. Kursziel*:
-8,07%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
10,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,18%
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,28 £
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:36
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10:56
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:16
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
