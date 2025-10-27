Apple Aktie
Marktkap. 3,42 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 290,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 268,81
|Abst. Kursziel*:
7,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 268,19
|Abst. Kursziel aktuell:
8,13%
|
Analyst Name:
Mark Newman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 253,81
*zum Zeitpunkt der Analyse
