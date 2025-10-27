DAX 24.281 -0,1%ESt50 5.703 -0,1%MSCI World 4.417 -0,1%Top 10 Crypto 15,74 -1,2%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.342 +0,4%Euro 1,1638 -0,1%Öl 64,54 -1,8%Gold 3.918 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Porsche vz. PAG911 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie
Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026? Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
230,35 EUR -0,25 EUR -0,11 %
STU
268,19 USD +5,41 USD +2,06 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,42 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

Bernstein Research

Apple Outperform

13:31 Uhr
Apple Outperform
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
230,35 EUR -0,25 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Markteinführung des iPhone 17 sei besser gelaufen als der Start der jüngsten Vorgängermodelle, schrieb Mark Newman am Dienstag. Allerdings drückten das im Februar eingeführte, preisgünstigere iPhone 16 und das besonders gefragte 17-er-Basismodell etwas die durchschnittlichen Verkaufspreise./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 10:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Apple Outperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 290,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 268,81		 Abst. Kursziel*:
7,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 268,19		 Abst. Kursziel aktuell:
8,13%
Analyst Name:
Mark Newman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 253,81

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

13:31 Apple Outperform Bernstein Research
27.10.25 Apple Neutral UBS AG
27.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Ladenhüter iPhone Air floppt: Apple-Aktie trotz massiven Produktionkürzungen stabil - das nächste Debakel? iPhone Air floppt: Apple-Aktie trotz massiven Produktionkürzungen stabil - das nächste Debakel?
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Montagabend ins Plus
finanzen.net Montagshandel in New York: Dow Jones legt am Montagnachmittag zu
BNP Paribas Dow Jones, Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Robinhood, Alcoa - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags
WH SelfInvest Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien
MotleyFool Should You Buy Apple Stock Before Big Investor Update?
Benzinga Apple Supplier Qorvo&#39;s Shares Surge 11% Pre-Market On Tuesday — What&#39;s Going On?
Benzinga Apple Supplier Qorvo's Shares Surge 11% Pre-Market On Tuesday — What's Going On?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Lenovo, Dell and HP
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon and Meta Platforms
MotleyFool Apple Stock Is Soaring on iPhone Sales. Is It Time to Reconsider This Warren Buffett Stock?
MotleyFool Warren Buffett Sells Apple Stock and Buys a Brand New Stock Up 5,600% in 30 Years
MotleyFool Prediction: This Unstoppable Stock Will Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club Before 2029
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen