BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,37 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe vor allem wegen des Geschäfts mit Unternehmens- und institutionellen Kunden ein wenig enttäuscht, schrieb Anke Reingen in ihrer Reaktion vom Dienstag. Indes habe in einigen Privatkundenbereichen der Zinsüberschuss eine positive Dynamik gezeigt, und die harte Kernkapitalquote (CET1) liege über den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Outperform
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
96,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
67,45 €
|Abst. Kursziel*:
42,33%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
67,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,90%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:51
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|10:51
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
