Marinomed Biotech Aktie

Marktkap. 37,53 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2N9MM

ISIN ATMARINOMED6

Marinomed Biotech Kaufen

Marinomed Biotech Kaufen
Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC fußt die für das Jahr 2025 prognostizierte deutliche Umsatzsteigerung bei der Marinomed Biotech AG auf Earn-outs im Rahmen einer Veräußerung und zudem aus der Normalisierung des Geschäfts nach einem außerordentlich schwachen Vorjahr. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Darstellung der Analysten sei die Umsatzprognose für Marinomed grundlegend überarbeitet worden, da nun die Zahlungen aus der Veräußerung des Carragelose-Geschäfts als Umsatzerlöse erfasst werde. Bislang habe das Analystenteam diese den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet. Diese Umstellung folge der bereits im ersten Halbjahr 2025 gelebten Praxis und führe zu einer deutlich realistischeren Abbildung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Anstelle der ursprünglichen GBC-Schätzung von 3,50 Mio. Euro für 2025, 4,00 Mio. Euro für 2026 und 6,00 Mio. Euro für 2027 erwarte GBC nun 8,50 Mio. Euro, 10,13 Mio. Euro und 12,20 Mio. Euro. Die Position der sonstigen betrieblichen Erträge bleibe im Jahr 2025 aufgrund restrukturierungsbedingter, nicht-cashwirksamer Effekte außergewöhnlich hoch bei 19,55 Mio. Euro und normalisiere sich ab 2026 auf 1,50 Mio. Euro pro Jahr. Auf Grundlage eines aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 51,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro) und bestätigen das Rating „kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.10.2025, 12:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.10.2025 um 14:30 Uhr fertiggestellt und 28.10.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=383e15c5e6b20bd885d4114004809693
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Marinomed Biotech Kaufen

Unternehmen:
Marinomed Biotech AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
51,00
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
20,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

