Air Liquide Aktie

Marktkap. 99,4 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
UBS AG

Air Liquide Buy

11:36 Uhr
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
175,20 EUR 3,34 EUR 1,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum des Industriegasekonzerns habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Geoff Haire am Dienstag nach den Quartals-Umsatzzahlen./rob/ag/

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
174,58 €		 Abst. Kursziel*:
14,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
175,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
193,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:36 Air Liquide Buy UBS AG
10:41 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:41 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Dow Jones Leichtes Umsatzwachstum Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
dpa-afx Air Liquide profitiert von starker Nachfrage nach medizinischen Gasen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: Hätte sich ein Investment in Air Liquide vor einem Jahr inzwischen rentiert?
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
Zacks Air Liquide Gets EU Support to Develop Low Carbon & Renewable Hydrogen
Zacks Air Liquide (AIQUY) Upgraded to Buy: Here's Why
