BNP Paribas Aktie
Marktkap. 76,37 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas mit einem Kursziel von 77,40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis vor Risikovorsorge habe etwas unter den Erwartungen gelegen, schrieb Jason Napier am Dienstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
77,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,18 €
|Abst. Kursziel*:
15,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
66,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
