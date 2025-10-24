Symrise Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können./rob/ag/gl
