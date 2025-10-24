DAX 24.263 -0,2%ESt50 5.700 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,63 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.245 +0,3%Euro 1,1657 +0,1%Öl 64,52 -1,9%Gold 3.904 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
So viel hätte eine Investition in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen So viel hätte eine Investition in Monero von vor 5 Jahren abgeworfen
So lukrativ wäre eine Ripple-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Ripple-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
77,20 EUR -2,92 EUR -3,64 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,23 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Warburg Research

Symrise Buy

10:11 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
77,20 EUR -2,92 EUR -3,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,66 €		 Abst. Kursziel*:
43,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,49%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10:11 Symrise Buy Warburg Research
10:06 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
10:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Analyse im Fokus Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
finanzen.net Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Symrise rutschen ab - Jüngste Kurserholung deutlich revidiert
finanzen.net Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie
dpa-afx ROUNDUP/Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Symrise-Aktie erhält Underperform
finanzen.net Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
EQS Group EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Correction of a release from 23/09/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise announces successful placement of €800 million bond
EQS Group EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen