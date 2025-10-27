Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,74 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 279 Euro auf "Hold" belassen. Die Umsatzdynamik habe im dritten Quartal abgenommen, schrieb Andreas Pläsier am Dienstag nach dem Bericht. Die Ergebnisentwicklung sei aber weiter stabil./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
279,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
225,40 €
|Abst. Kursziel*:
23,78%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
225,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,67%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
259,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
