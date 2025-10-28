DAX24.309 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.710 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Salesforce im Blick
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Salesforce im Blick

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag gefragt

28.10.25 16:08 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 257,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
221,45 EUR 1,75 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salesforce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 257,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 258,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 279.576 Salesforce-Aktien.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je Salesforce-Aktie an.

Am 03.09.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen