Salesforce Aktie
Marktkap. 195,86 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Neue längerfristige Zielvorgaben des Software-Entwicklers sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche, schrieb Mark R Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 365,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 236,58
|Abst. Kursziel*:
54,28%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 251,65
|Abst. Kursziel aktuell:
45,04%
|
Analyst Name:
Mark R Murphy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 332,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|13:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets