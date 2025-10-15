JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Neue längerfristige Zielvorgaben des Software-Entwicklers sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche, schrieb Mark R Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder./rob/bek/jha/

