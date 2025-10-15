DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX stabil -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salesforce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salesforce Aktien-Sparplan
217,00 EUR +14,10 EUR +6,95 %
STU
251,65 USD +11,82 USD +4,93 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 195,86 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0B87V

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US79466L3024

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRM

JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

13:56 Uhr
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
217,00 EUR 14,10 EUR 6,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach einer Analystenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Neue längerfristige Zielvorgaben des Software-Entwicklers sprächen gegen die von Pessimisten vorgebrachte These einer anhaltenden Umsatzschwäche, schrieb Mark R Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Buchungen seitens der Kunden beschleunigten sich zudem wieder./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 02:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 365,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 236,58		 Abst. Kursziel*:
54,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 251,65		 Abst. Kursziel aktuell:
45,04%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 332,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

13:56 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Neutral UBS AG
29.08.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Salesforce

TraderFox Meinung Wann erwacht Salesforce aus dem Winterschlaf? Neue Prognosen bis 2030 begeistern! Wann erwacht Salesforce aus dem Winterschlaf? Neue Prognosen bis 2030 begeistern!
dpa-afx Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum
TraderFox Salesforce überrascht mit ambitionierten Wachstumszielen
TraderFox Salesforce: Agentforce 360 und die Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten – Umsatzziel für 2030 bei über 60 Mrd. USD!
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Salesforce Aktie News: Anleger schicken Salesforce am Mittwochabend ins Minus
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochmittag in der Gewinnzone
finanzen.net Salesforce Aktie News: Salesforce reagiert am Mittwochnachmittag positiv
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Mittwochshandel im Plus
Benzinga Where Salesforce Stands With Analysts
Benzinga Salesforce Stock Jumps 3.6% After-Hours As Company Sets $60 Billion Revenue Goal By 2030
Benzinga Hims &amp; Hers, Salesforce, Omeros, United Airlines, And Sea Ltd: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
Zacks Salesforce.com (CRM) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
Benzinga If You Invested $100 In Salesforce Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Salesforce Bets on Agentforce 360: Will it Spark the Next Growth Leg?
Benzinga What&#39;s Happening To Salesforce Stock Today?
Cnet Slack Is Transforming Slackbot Into an AI Assistant
RSS Feed
Salesforce zu myNews hinzufügen