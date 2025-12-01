DAX23.605 -1,0%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,26 -9,6%Nas23.288 -0,3%Bitcoin73.435 -5,8%Euro1,1625 +0,3%Öl63,05 -0,2%Gold4.235 +0,4%
Deal definiert KI neu

Aktien gefragt: NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys in Anteilen und Partnerschaft

01.12.25 17:27 Uhr
NVIDIA kauft groß ein: Synopsys-Deal! - Aktien an der NASDAQ auf Einkaufszetteln | finanzen.net

NVIDIA geht eine erweiterte strategische Partnerschaft mit dem Hersteller von Chipdesign-Software Synopsys ein und kauft Aktien im Milliardenwert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
153,94 EUR 1,54 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
371,95 EUR 9,90 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Strategische Partnerschaft von NVIDIA und Synopsys ausgeweitet
• NVIDIA greift bei Synopsys-Aktien zu
• NVIDIA-Boss Huang: "Deal definiert KI neu"

NVIDIA und Synopsys erweitern strategische Partnerschaft

NVIDIA und Synopsys werden bei der Entwicklung von KI-Systemen und -Anwendungen im Bereich der physischen KI zusammenarbeiten. Konkret sehen sie Möglichkeiten, "die physische und die digitale Welt durch digitale Zwillinge zu verbinden", also virtuelle Versionen realer Objekte, ließen die Unternehmen in Pressemitteilungen verlauten.

Synopsys optimiert und erweitert Portfolio

Laut einer Pressemitteilung wird Synopsys durch die Partnerschaft "sein breites Portfolio an rechenintensiven Anwendungen, darunter Chipdesign, physikalische Verifikation, Molekülsimulationen, elektromagnetische Analysen, optische Simulationen und mehr, weiter beschleunigen und optimieren".

Schließlich beabsichtigen die Unternehmen, gemeinsam Markteinführungsinitiativen zu entwickeln und dabei das Netzwerk von Synopsys mit seinen Direktvertriebs- und Vertriebspartnern zu nutzen, heißt es weiter.

Aktienkauf für 2 Milliarden Dollar: NVIDIA-Chef Huang: "Deal definiert KI neu"

Diese erweiterte Partnerschaft vereint die Stärken von NVIDIAs KI und beschleunigtem Rechnen mit den marktführenden Engineering-Lösungen von Synopsys. Dadurch erhalten Forschungs- und Entwicklungsteams die Möglichkeit, intelligente Produkte präziser, schneller und kostengünstiger zu entwickeln, zu simulieren und zu verifizieren, konstatierte NVIDIA. Zusätzlich investierte NVIDIA 2 Milliarden Dollar in Synopsys-Stammaktien zu einem Kaufpreis von 414,79 Dollar pro Aktie.

"Unsere Partnerschaft mit Synopsys nutzt die Leistungsfähigkeit von NVIDIAs beschleunigtem Computing und KI, um Entwicklung und Design neu zu definieren - und Ingenieure in die Lage zu versetzen, außergewöhnliche Produkte zu entwickeln, die unsere Zukunft prägen werden", so NVIDIA-CEO Jensen Huang in einer Pressemitteilung des Chipriesen.

So reagieren die Anteilsscheine von NVIDIA und Synopsys

An der NASDAQ geht es mit den NVIDIA-Papieren am Montag um 1,15 Prozent auf 179,03 Dollar aufwärts. Synopsys-Aktien verteuern sich zeitgleich um 3,53 Prozent auf 432,79 Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

