Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce steigt am Montagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Salesforce. Das Papier von Salesforce legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 256,32 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 256,32 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 258,00 USD. Bei 257,15 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 252.243 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 43,96 Prozent zulegen. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,63 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

