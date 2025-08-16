Salesforce Aktie
Marktkap. 197,98 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 242,44
|Abst. Kursziel*:
54,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 242,78
|Abst. Kursziel aktuell:
54,46%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 343,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
