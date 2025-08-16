DAX 24.304 -0,2%ESt50 5.435 -0,2%Top 10 Crypto 15,97 -0,2%Dow 44.946 +0,1%Nas 21.623 -0,4%Bitcoin 98.711 -1,6%Euro 1,1703 -0,1%Öl 65,93 -0,3%Gold 3.352 +0,5%
Salesforce Aktie

Salesforce Aktien-Sparplan
208,15 EUR +0,35 EUR +0,17 %
STU
242,78 USD +0,28 USD +0,11 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 197,98 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

09:31 Uhr
Salesforce Buy
Salesforce
208,15 EUR 0,35 EUR 0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Brent Thill beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit aktuellen Entwicklungen der KI-bedingten Softwarenachfrage. Kunden pausierten ihre KI-Ausgaben aufgrund von Entscheidungsmüdigkeit, schrieb der Experte. Das Wachstum von Salesforce-Partnern liege in diesem Jahr unter den Zielsetzungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 17:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 242,44		 Abst. Kursziel*:
54,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 242,78		 Abst. Kursziel aktuell:
54,46%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 343,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

09:31 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
09.06.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
30.05.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
29.05.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

