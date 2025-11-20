Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen

Kurs der Salesforce

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 223,76 USD.

Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,8 Prozent auf 223,76 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,42 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,82 USD. Zuletzt wurden via New York 619.418 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 39,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2025 bei 223,42 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 0,15 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,894 USD je Salesforce-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,96 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 9,33 Mrd. USD eingefahren.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salesforce rechnen Experten am 08.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen

Depot kräftig umgeschichtet: So investierte Starinvestor George Soros im dritten Quartal 2025

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum