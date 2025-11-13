DAX24.181 -0,8%Est505.773 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,89 +2,0%Nas23.117 -1,2%Bitcoin88.505 +1,0%Euro1,1625 +0,3%Öl63,28 +1,0%Gold4.196 ±-0,0%
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
NYSE-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart

13.11.25 15:59 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart | finanzen.net

Der Dow Jones verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
207,55 EUR -3,70 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
294,00 EUR 4,00 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
237,00 EUR 0,50 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
132,56 EUR 0,62 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
66,06 EUR 2,26 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
436,90 EUR -4,15 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
57,08 EUR 1,28 EUR 2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,92 EUR -4,82 EUR -2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
210,20 EUR -3,30 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
289,25 EUR -4,90 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
35,20 EUR 0,04 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
91,44 EUR -9,22 EUR -9,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.123,1 PKT -131,8 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr 0,28 Prozent auf 48.120,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,711 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,495 Prozent auf 48.015,79 Punkte an der Kurstafel, nach 48.254,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 48.105,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48.233,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wurde der Dow Jones auf 46.067,58 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.08.2025, einen Wert von 44.922,27 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2024, den Stand von 43.958,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,51 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48.431,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 4,54 Prozent auf 77,32 USD), Nike (+ 1,99 Prozent auf 65,48 USD), Apple (+ 1,16 Prozent auf 276,65 USD), Chevron (+ 1,11 Prozent auf 155,02 USD) und Amgen (+ 1,08 Prozent auf 339,90 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walt Disney (-8,14 Prozent auf 107,16 USD), NVIDIA (-3,11 Prozent auf 187,77 USD), UnitedHealth (-1,70 Prozent auf 333,30 USD), Amazon (-1,05 Prozent auf 241,64 USD) und Salesforce (-0,99 Prozent auf 243,58 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 4.702.850 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,041 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

