Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 186,83 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" belassen. Seit den optimistischen Vorab-Aussagen des Ölkonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen sowie der angehobenen Prognose seien die Konsensschätzungen für den Nettogewinn um elf Prozent gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Seine eigenen Prognosen lägen noch knapp darüber. Der Experte rechnet mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht der Briten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,25 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
