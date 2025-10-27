DAX 24.290 -0,1%ESt50 5.701 -0,2%MSCI World 4.424 +0,1%Top 10 Crypto 15,74 -1,2%Nas 23.709 +0,3%Bitcoin 99.405 +1,5%Euro 1,1659 +0,1%Öl 64,78 -1,5%Gold 3.947 -1,1%
Heute im Fokus
Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

32,37 EUR -0,06 EUR -0,19 %
STU
28,35 GBP +0,03 GBP +0,10 %
LSE
Marktkap. 186,83 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

RBC Capital Markets

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

14:06 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,37 EUR -0,06 EUR -0,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" belassen. Seit den optimistischen Vorab-Aussagen des Ölkonzerns zu den anstehenden Quartalszahlen sowie der angehobenen Prognose seien die Konsensschätzungen für den Nettogewinn um elf Prozent gestiegen, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Seine eigenen Prognosen lägen noch knapp darüber. Der Experte rechnet mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht der Briten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,25 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,35 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

14:06 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

