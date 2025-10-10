Siltronic Aktie
Marktkap. 1,76 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate rechnete Harry Blaiklock am Dienstag mit einer negativen Kursreaktion auf die Quartalszahlen des Waferherstellers. Immerhin sei der Marktkonsens leicht verfehlt worden, und es brauche eine Umsatzbelebung im vierten Quartal, um das Jahresziel zu erreichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Neutral
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,50 €
|Abst. Kursziel*:
-27,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
58,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,31%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|11:31
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|09:21
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|09:21
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.02.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11:31
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.07.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG