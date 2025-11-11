DAX 24.369 +1,2%ESt50 5.790 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,64 -0,8%Gold 4.128 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siltronic Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siltronic Aktien-Sparplan
44,04 EUR -0,46 EUR -1,03 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,39 Mrd. EUR

KGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WAF300

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WAF3001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSLLF

UBS AG

Siltronic Neutral

11:51 Uhr
Siltronic Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
44,04 EUR -0,46 EUR -1,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 43 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seit der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des Wafer-Produzenten seien die Aktien um etwa ein Fünftel gefallen, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagnachmittag. Das sei vor allem der sich abkühlenden Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz geschuldet. Im Fokus stehe derweil die Bilanz angesichts einer steigenden Nettoverschuldung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Neutral

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
44,02 €		 Abst. Kursziel*:
9,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
44,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

11:51 Siltronic Neutral UBS AG
06.11.25 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Siltronic Halten DZ BANK
29.10.25 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Siltronic Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siltronic AG

finanzen.net Rentable Siltronic-Anlage? TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag billiger
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu
finanzen.net Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX steigt nachmittags
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
EQS Group EQS-News: Siltronic confirms guidance for 2025, Q3 impacted by delivery shifts into Q4, as expected
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Siltronic AG zu myNews hinzufügen