Siltronic Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 22,14 Div. Rendite 0,43%
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 43 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Seit der Veröffentlichung der Quartalsbilanz des Wafer-Produzenten seien die Aktien um etwa ein Fünftel gefallen, schrieb Harry Blaiklock am Dienstagnachmittag. Das sei vor allem der sich abkühlenden Stimmung rund um das Thema Künstliche Intelligenz geschuldet. Im Fokus stehe derweil die Bilanz angesichts einer steigenden Nettoverschuldung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Neutral
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,02 €
|Abst. Kursziel*:
9,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
44,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,99%
|
Analyst Name:
Harry Blaiklock
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|11:51
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|11:51
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.25
|Siltronic Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11.02.25
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11:51
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG