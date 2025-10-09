Handel in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab
Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich in Rot.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent auf 46.358,42 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,014 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,102 Prozent auf 46.649,32 Punkte an der Kurstafel, nach 46.601,78 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 46.684,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46.271,40 Punkten lag.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,893 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45.711,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.458,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42.512,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47.049,64 Punkte. Bei 36.611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 245,33 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 192,57 USD), Merck (+ 1,27 Prozent auf 87,50 USD), Amazon (+ 1,12 Prozent auf 227,74 USD) und Johnson Johnson (+ 0,73 Prozent auf 191,08 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-4,14 Prozent auf 216,00 USD), Travelers (-2,95 Prozent auf 274,41 USD), Honeywell (-2,68 Prozent auf 204,23 USD), 3M (-2,00 Prozent auf 152,88 USD) und Apple (-1,56 Prozent auf 254,04 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.400.872 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3M News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen