DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.672 -1,3%Euro1,1566 -0,5%Öl65,13 -1,4%Gold3.976 -1,6%
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt nach Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Dow Jones-Entwicklung

Handel in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

09.10.25 22:32 Uhr
Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
131,66 EUR -2,38 EUR -1,78%
Amazon
197,00 EUR 1,80 EUR 0,92%
Apple Inc.
219,85 EUR -2,05 EUR -0,92%
Boeing Co.
188,72 EUR -3,28 EUR -1,71%
Honeywell
180,30 EUR 1,68 EUR 0,94%
Johnson & Johnson
164,76 EUR 1,12 EUR 0,68%
Merck Co.
75,50 EUR 1,00 EUR 1,34%
NVIDIA Corp.
166,38 EUR 4,32 EUR 2,67%
Procter & Gamble Co.
130,24 EUR 0,50 EUR 0,39%
Salesforce
210,85 EUR 6,85 EUR 3,36%
Travelers Inc (Travelers Companies)
241,80 EUR -2,60 EUR -1,06%
Verizon Inc.
35,43 EUR -0,06 EUR -0,17%
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.358,4 PKT -243,4 PKT -0,52%
Der Dow Jones gab im NYSE-Handel schlussendlich um 0,52 Prozent auf 46.358,42 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,014 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,102 Prozent auf 46.649,32 Punkte an der Kurstafel, nach 46.601,78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 46.684,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46.271,40 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,893 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 45.711,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.458,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42.512,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 9,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47.049,64 Punkte. Bei 36.611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 245,33 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 192,57 USD), Merck (+ 1,27 Prozent auf 87,50 USD), Amazon (+ 1,12 Prozent auf 227,74 USD) und Johnson Johnson (+ 0,73 Prozent auf 191,08 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-4,14 Prozent auf 216,00 USD), Travelers (-2,95 Prozent auf 274,41 USD), Honeywell (-2,68 Prozent auf 204,23 USD), 3M (-2,00 Prozent auf 152,88 USD) und Apple (-1,56 Prozent auf 254,04 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.400.872 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
