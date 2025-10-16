DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.701 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Notierung im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

16.10.25 16:08 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,1 Prozent auf 253,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
211,05 EUR 6,75 EUR 3,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 7,1 Prozent auf 253,36 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 256,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,00 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 914.439 Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 45,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 10,60 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,825 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Am 03.09.2025 äußerte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salesforce-Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

