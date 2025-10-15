Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 240,70 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 240,70 USD nach oben. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 240,70 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 240,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 267.484 Salesforce-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Gewinne von 53,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 6,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Am 03.09.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 USD je Aktie.

