Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Salesforce am Mittwochabend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 237,48 USD abwärts.

Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 237,48 USD. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 235,94 USD. Bei 240,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 716.160 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,38 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Im Vorjahr erhielten Salesforce-Aktionäre 1,60 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

